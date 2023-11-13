A Millî Takım'ın Almanya ve Galler Maçları Programı Belli Oldu

A Millî Takım'a davet edilen oyuncular, 13 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak. İlk çalışmasını da aynı gün yapacak Ay-Yıldızlılar, deplasmanda oynanacak Almanya özel maçın hazırlıklarını bu tesiste sürdürecek.

A Millî Takım kafilesi, 16 Kasım Perşembe günü saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Almanya'nın başkenti Berlin'e gidecek.

A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella ve bir futbolcumuz, 17 Kasım Cuma günü TSİ 18.15'te Almanya maçının oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar, maç öncesindeki resmî idmanını toplantının ardından TSİ 19.00'da bu tesiste gerçekleştirecek.

Almanya - Türkiye müsabakası, 18 Kasım Cumartesi günü TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

A Millî Takımımız, Galler ile oynayacağı EURO 2024 Elemeleri D Grubu maçı için 19 Kasım Pazar günü TSİ 18.30'da THY'ye ait uçakla Berlin'den Cardiff'e geçecek.

A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir oyuncumuz, 20 Kasım Pazartesi günü TSİ 20.45'te maçın oynanacağı Cardiff City Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. A Millîler, toplantının ardından TSİ 21.15'te stadyumda bir yürüyüş yapacak. Bu etkinlikten medyaya 15 dakikalık görüntü alma olanağı sağlanacak.

21 Kasım Salı günü oynanacak Galler - Türkiye maçı TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.