İZMEK’te üretilen el emeği ürünler kentin farklı noktalarında vatandaşları bekliyor 

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü etkinlikleri kapsamında belirli noktalarda açılan Kadın El Emeği Satış Stantları, kadın el emeğinin değerlendirilmesi ve kazanca dönüşmesi açısından genişlemeye ve farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Kendi imkanları ile üretim yapan kadınların ürettikleri ürünleri alıcılara ulaştırabilecek farklı satış imkanları sunan İzmit Belediyesi, kadınlar arasındaki dayanışma ve üretim ağını güçlendirmeyi hedefliyor.

KENTİN FARKLI NOKTALARINDA HİZMET VERİYOR

Kadın el emeği ürünlerinin yer aldığın stantlarda İZGİM Kadın Girişimciler Merkezi, İzmit Çarşısı, İzmit Çınar Kadın Kooperatifi ve İZMEK’ in girişimci kadınları yer alıyor. Stantlar Sanat Sokağında 1 hafta yer alırken, Anıtpark, Kültür Tepesi’nde ise 2 hafta boyunca hizmet sunuyor. Her Çarşamba günü 41 Burda AVM’de her Cuma günü ise Belsa Plaza B Blok önünde Kadın El Emeği Satış stantları günlük olarak kuruluyor. Stant için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar İZGİM Kadın Girişimciler Merkezi ya da Belsa Plaza B Blok 7. Katta bulunan İZMEK’e gelerek başvuru yapabilir.