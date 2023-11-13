Motorlu testereyle boynunu keserek öldü

Ardahan’ın Çamlıçatak köyündeki evinin çatısını tamir etmeye çalışan Erkan Bilgili, motorlu testereyle çalışırken kaza sonucu hayatını kaybetti.Testereyi kaldırırken boynunu kesen Bilgili için olayın ardından hemen bir ambulans çağrıldı. Ardahan Devlet Hastanesi’ne nakledilen Bilgili, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erkan Bilgili’nin cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.