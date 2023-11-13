Ardahan’ın Çamlıçatak köyündeki evinin çatısını tamir etmeye çalışan Erkan Bilgili, motorlu testereyle çalışırken kaza sonucu hayatını kaybetti.Testereyi kaldırırken boynunu kesen Bilgili için olayın ardından hemen bir ambulans çağrıldı. Ardahan Devlet Hastanesi’ne nakledilen Bilgili, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erkan Bilgili’nin cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.
- Asayiş
Motorlu testereyle boynunu keserek öldü
Ardahan'da, çatı onarımları sırasında kendi kullandığı motorlu testereyle boynunu kesen 2 çocuk babası Erkan Bilgili (41) hayatını kaybetti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.