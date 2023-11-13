- Yaşam

Şaşırtan kampanya! 100 TL bozuk para getirene 2 ekmek

Sivas'ta bir ekmek fabrikasında cama asılan kağıt görenleri şaşırttı. Bozuk para sıkıntısı çeken fırında 100 lira getirene iki ekmek bedava veriliyor. Kampanyanın büyük ilgi gördüğünü söyleyen fırın sahibi, "bu kampanyayla hem artık bozuk para sıkıntısı çekmiyoruz hem de insanlara destek oluyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı
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Şaşırtan kampanya! 100 TL bozuk para getirene 2 ekmek mask

Sivas’ta madeni para sıkıntısı yaşanan bir fırında iş yerinin camlarına, “100 TL madeni para getirene 2 ekmek bedava” yazıları astı.Sivas’ta bulunan bir fırın işletmesi madeni para sıkıntısını gidermek için ürettiği çözüm dikkat çekti. İş yerinin camlarına ve duvarlarına “100 TL madeni para getirene 2 ekmek bedava” yazısı asan esnaf bu sayede hem bozuk para sıkıntısını giderdi hem de vatandaşa destek oldu.

“100 TL bozuk para getirene 2 ekmek hediye ediyoruz”

işletmesinin muhasebe bölümünde çalışan Alperen Karakaya, bozuk para getirene ekmek hediye ettiklerini ifade ederek,“ Bozuk para konusunda büyük bir sıkıntımız vardı, bankalardan da istediğimiz halde bozuk para temini edemiyorduk. Türkiye’de bunun örnekleri olduğu için biz deneyelim dedik.

100 TL bozuk para getirene 2 ekmek hediye ediyoruz. Geri dönüşler çok güzel oldu, evdeki çocuklar kumbaralarında biriktirdiği madeni paraları getirdiler. Böylelikle vatandaşa da destek olduk. Şuanda günlük madeni para ihtiyacımızı karşılayacak kadar talep oluştu. Görenler ilk başta şaşırdılar ama şimdi baya bozuk para getirenler oluyor” dedi.

“Çocukların kumbarasından çıkardığım bozuk paraları getirdim”

Fırına bozuk para getirerek ücretsiz ekmek alan Nazmi Can, çocuklarının kumbarasından çıkan madeni paraları değerlendirdiğini ifade edip, “Çocukların kumbarasından çıkardığım bozuk paralar vardı. Bu fırına getirdim, 100 tl ye 2 ekmek veriyordu. Böylelikle hem esnafın madeni para sorununu çözdüm hem de bozuk paralar evde durmasın diye getirdim. Bu güzel bir şey, esnafın madeni para sorunu kalmıyor biz de iki tane ekmek almış oluyoruz” diye konuştu.

# türkiye, oldu, dikkat, büyük

- Yaşam

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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