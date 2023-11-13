“TAHİR BEY İZMİT’İN ÇOCUĞUDUR, MÜNİR BEY’E OY VERMEM !..”

Münir Karaloğlu’nun Büyükşehir Belediyesi’ne aday olacağı, Tahir Büyükkakın’ın ise yine vali olarak yaşamına devam edeceğiyle ilgili yazdığım yazıma ilgi yoğun. Yorumlarda ise Tahir Büyükakın’a büyük teveccüh var…
İŞTE YAZIMA GELEN İLK YORUMLAR…
Doğrucu - Hakan bey yanlış bilgi almış. Tahir Hocanın görevine devam edeceğini umuyorum.
Muro - Spor dışında bir şey yazma lütfen...
Hulusi Türk - Adayımız Tahir beydir. Tahir bey bu kentin çocuğudur. Öz be öz Karamürsel Ereğli den çıkmadır. Gidip derdini anlatacağın ve seni dinleyen adam gibi adamdır. Havalı değildir. Bir Rizeli ye yeter dedik ikinci bir Rizeli artık istemiyoruz.
Kenan Sert - Münir bey aday olursa kesinlikle oy vermem.
Muhsin - @Kenan Sert 02 nolu yoruma cevabı: ben de…
Kuram - Her yer Şerif Hüseyin'in İngilizler ile birlik olup Osmanlı ya karşı açmış olduğu isyan bayrağı ile dolmuş gurur mu duydunuz ?
Münir Karaloğlu’nun Büyükşehir Belediyesi’ne aday olacağı, Tahir Büyükkakın’ın ise yine vali olarak yaşamına devam edeceğiyle ilgili yazdığım yazıma ilgi yoğun. Yorumlarda ise Tahir Büyükakın’a büyük teveccüh var…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.