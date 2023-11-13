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Kazada TIR devrildi: 4 yaralı!

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı
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Kazada TIR devrildi: 4 yaralı! mask
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Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Dindar B. idaresindeki 07 F 0511 plakalı tıbbi ilaç taşıyan tır, Gebze geçişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Bu sırada aynı yöne giden Yusuf D. idaresindeki 34 AP 7653 plakalı kamyonet, kazayı fark edip yavaşlayan Zeynep A. idaresindeki 34 LC 5387 plakalı SUV tipi araca çarptı.Kazada tır şoförü Dindar B, bariyerlere çarpan SUV'un sürücüsü Zeynep A. ile araçtaki Masal K. ve Ada A. yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.
# Anadolu Otoyolu, kaza, sağlık

- Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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