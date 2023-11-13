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Saniye Kılıç hayatını kaybetti!

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Saniye Kılıç hayatını kaybetti! mask

Merhum Şükrü Kılıç'ın eşi, İKM kurucu üyelerinden, geçmiş dönem Kocaeli Fotoğrafçılar Odası Başkanı olarak görev yapan, uzun yıllardan bu yana fotoğrafçılık mesleğini sürdüren, Foto Hilmi'nin sahibi Ali Kılıç ile Yunus Kılıç ve Ayşegül Ünal'ın annesi Saniye Kılıç (88) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybetti. Kılıç'ın cenazesi yarın (14 Kasım 2023) öğle namazını takiben Derince Merkez Camiinden kaldırılacak. 

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Muhabir  Haber Merkezi

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