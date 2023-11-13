MHP'li kadınları vuran MHP'li yönetici tutuklandı!

Olay, Kartepe Emekevler Mahallesi Paşadağ Caddesi üzerindeki iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri içinde MHP eski İl Başkan Yardımcısı olan Gökhan K. ile N.K. ve N.Ü. isimli kadınlar arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Gökhan K., tabancasını çıkartarak ateş etti. Kurşunların hedefi olan N.K. ile N.Ü. kanlar içinde yerde kaldı.
KADINLARA ATEŞ ETTİ
Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan N.K. ile N.Ü., hastaneye kaldırılırken Gökhan K., polis ekipleri tarafından suç aletiyle olay yerinde gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Emniyette işlemleri tamamlanan Gökhan K., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KADINLAR DA MHP'Lİ
Yaşanan olayın ardından G.K.'nın 24 Ekim'de yapılan kongre ile MHP il yönetimine girdiği, ancak 3 Kasım'da da il yönetim kurulu üyeliğinin düşürüldüğü öğrenildi. MHP'li eski başkan yardımcısının vurduğu N.K. ve N.Ü. isimli kadınların da MHP Kartepe İlçe KAÇEP Teşkilatında görevli olduğu öğrenildi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.