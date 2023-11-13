KSO Başkanı Zeytinoğlu cari denge verilerini değerlendirdi  

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan eylül ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Eylül ayında cari denge 1 milyar 876 milyon dolar fazla verdi. Cari fazla verilmesinde ana etkenin dış ticaret açığındaki gerileme olduğunu görüyoruz. Hizmet gelirleri de geçen yılın üzerinde gerçekleşerek pozitif katkı sağladı. Dış ticaret açığı eylül ayında, ithalattaki azalış sebebiyle, geçen yılın aynı ayına göre 4.4 milyar dolar gerileyerek 3.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Hizmetler dengesi kaleminin katkısı 6.3 milyar dolar oldu. Bu kalemde geçen yıla göre 175 milyon dolarlık bir artış var. Bu gelişmelerle birlikte yıllık cari açık eylül itibariyle 4.9 milyar dolar iyileşmeyle 51 milyar 709 milyon dolara geriledi” dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM

Önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zeytinoğlu, ekim ayında da dış ticaret açığında gerileme olduğunu söyleyerek, “Ekimde dış ticaret açığında gerçekleşen gerileme cari açığa yansıyacaktır. Turizm gelirlerinin de katkısıyla yıllık cari açıkta gerilemenin devam edeceğini söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.