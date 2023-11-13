İzmit Belediyesi, vatandaşlarla sık sık bir araya gelerek mahallelerin ihtiyaçlarını dinlemeye devam ediyor. Sen Anlat İzmit sloganıyla devam eden Halk Günleri programlarına da vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Halkın sorunlarını, taleplerini ve görüşlerini iletebildiği Halk Günleri Sen Anlat İzmit programı 15 Kasım Çarşamba günü saat 13.30’da Erenler Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı’nda gerçekleşecek. İzmit Belediyesi Halk İlişkiler Müdürlüğü ve Çınar Ekibi tarafından düzenlenecek programa tüm bölge sakinleri davetli.
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İzmit Belediyesi, ‘Halk Günleri, Sen Anlat İzmit’ ile Erenler Mahalle sakinlerini dinleyecek
İzmit Belediyesinin vatandaşların talep ve görüşlerini dinlemek üzere düzenlediği Halk Günleri Sen Anlat İzmit programı 15 Kasım Çarşamba günü Erenler Mahallesi’nde devam edecek
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.