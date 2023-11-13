- Asayiş

Durdurulan araçtan 11 tabanca çıktı

Kocaeli'de jandarma ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada 11 tabanca ve 408 fişek ele geçirildi.

İhlas Haber Ajansı
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Durdurulan araçtan 11 tabanca çıktı mask
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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışmaları yürütüldü. 11 Kasım tarihinde Gebze ilçesinde araçta yapılan arama 11 tabanca ve 408 fişek ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şahıs gözaltına alındı. Kartepe ilçesinde evde yapılan aramada ise bir kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, olaya ilişkin bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
# Kartepe

- Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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