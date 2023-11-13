Durdurulan araçtan 11 tabanca çıktı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışmaları yürütüldü. 11 Kasım tarihinde Gebze ilçesinde araçta yapılan arama 11 tabanca ve 408 fişek ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şahıs gözaltına alındı. Kartepe ilçesinde evde yapılan aramada ise bir kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, olaya ilişkin bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı.