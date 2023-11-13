Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışmaları yürütüldü. 11 Kasım tarihinde Gebze ilçesinde araçta yapılan arama 11 tabanca ve 408 fişek ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şahıs gözaltına alındı. Kartepe ilçesinde evde yapılan aramada ise bir kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, olaya ilişkin bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
- Asayiş
Durdurulan araçtan 11 tabanca çıktı
Kocaeli'de jandarma ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada 11 tabanca ve 408 fişek ele geçirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.