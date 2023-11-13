81 barodan Yeni Şafak'a tepki: Hedef göstermek habercilik değildir

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararını uygulamaması ve hak ihlali yönünde oy kullanan AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunma kararı vermesi üzerine AYM üyeleri Yeni Şafak gazetesi tarafından hedef gösterildi.

AYM üyelerinin hedef gösterilmesine tepki gösteren 81 baro ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

Anayasa yargısının tarihsel gelişimini, fonksiyonunu ve hukuk sistemindeki konumunu hiçe sayan söylemler mevcut Anayasal sistemimize açık bir saldırıdır. Bu saldırıların önünün kesilmemesi ve bu durumun yaygınlaşması ile tartışmaların vahim bir yere doğru gittiğini üzülerek görmekteyiz.

"Gazetecilik ahlakı ile bağdaşmıyor"

Yeni Şafak gazetesinde yayınlanan 10 Kasım 2023 tarihli haberde verdiği kararlardan dolayı ve bu gerekçelerle olumlu oy kullanan dokuz AYM yargıcı açık biçimde hedef gösterilmiş, ismi geçen yüksek mahkeme hakimlerine imza attıkları karardan dolayı gerçek dışı ifadelerle saldırılmıştır.

Anayasa ve yasalar çerçevesinde görevlerini icra eden hakimlerin, haber değeri taşımayan, gazetecilik sınırları ve ahlakı ile bağdaşmayan, esasen amacının da habercilik olmadığı bilinen bu tür yazılar ile hedef gösterilmeleri en başta hukuk sistemimize ve tüm milletimizin adalete olan inancına yönelen bir saldırı olduğu açıktır.

"Hedef göstermek ağır bir suçtur"

Ülkemizde vahim sonuçlarını gördüğümüz bu tür hedef göstermelerin ortaya koyduğu suçların ve acı tabloların yaşanmaması adına milletimizin geleceğinin teminatı ve mülkün temeli olan adaletin korunması son derece önemli ve olmazsa olmaz bir zorunluluktur.

Barolar olarak, bu tarz saldırı ve hedef göstermelerin ağır bir suç olduğunu, derhal son verilmesini hatırlatır, bu saldırılara karşı gerekli hukuki mücadeleyi vermekte kararlı olduğumuzu kamuoyuna bildiririz. Bu çirkinliği kınıyor, herkesi itidalli olmaya ve hukuka saygıya davet ediyoruz.

Kaynak: bianet