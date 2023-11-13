- Eğitim

İzmit Belediyesi çocukların ara tatilini renklendiriyor

İzmit Belediyesi tarafından çocukların ara tatilini değerlendirmeleri amacıyla organize edilen çocuk workshopları bugün İZGİM’de başladı

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İzmit Belediyesi çocukların ara tatilini renklendiriyor mask
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İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, öğrencileri ara tatillerde de yalnız bırakmayarak eğitici ve keyifli etkinliklere imza atmaya devam ediyor. 2023- 2024 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatili için de çocuk workshopları organize eden İzmit Belediyesi, etkinliklere bugün İzmit Kadın Girişimciler Merkezi’nde start verdi. Çocukların seramik atölyesi ve mozaik atölyesinde renkli anlar yaşadığı etkinlikler hafta boyunca devam edecek.
# İzmit belediyesi, 2024, eğitim

- Eğitim

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