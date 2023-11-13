İzmit Belediyesi çocukların ara tatilini renklendiriyor

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, öğrencileri ara tatillerde de yalnız bırakmayarak eğitici ve keyifli etkinliklere imza atmaya devam ediyor. 2023- 2024 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatili için de çocuk workshopları organize eden İzmit Belediyesi, etkinliklere bugün İzmit Kadın Girişimciler Merkezi’nde start verdi. Çocukların seramik atölyesi ve mozaik atölyesinde renkli anlar yaşadığı etkinlikler hafta boyunca devam edecek.