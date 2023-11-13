Kocaelispor'un Türkiye Kupası maçının tarihi ve saati belli oldu!

Kocaelispor'un Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu kapsamında Alanyaspor ile Oba Stadı'nda oynayacağı maçın tarihi belli oldu. Maç 5 Aralık Salı günü saat 21.00'da oynanacak. Belediye Derincespor ise 5 Aralık Salı günü saat 13.00'da Karagümrük ile karşılacak.