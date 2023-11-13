Çayırova Belediyesi, okulların ara tatile girmesiyle beraber bakım ve onarım çalışmalarına hız kazandırdı. Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçedeki okulların bahçelerinde onarılması gereken alanlarda çalışma gerçekleştiriyor. Bordür taşı döşeme, asfalt, beton dökümü tamirat ve tadilat işlemlerini ara tatil süresince gerçekleştirmeyi planlayan fen işleri müdürlüğü ekipleri, hummalı şekilde saha çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, planlanan çalışmalarla ara tatil süresi boyunca ilçede tamirat ve tadilat çalışmalarına ihtiyaç duyulan okullarda, bakım, onarım işlemleri gerçekleştireceklerini belirtti.
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Okul bahçeleri bakım onarıma girdi
Çayırova'da okulların ara tatile girmesiyle beraber ilçedeki eğitim kurumlarının bahçelerinde bakım ve onarım çalışmaları hızlandırıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.