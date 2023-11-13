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Okul bahçeleri bakım onarıma girdi

Çayırova'da okulların ara tatile girmesiyle beraber ilçedeki eğitim kurumlarının bahçelerinde bakım ve onarım çalışmaları hızlandırıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Çayırova Belediyesi, okulların ara tatile girmesiyle beraber bakım ve onarım çalışmalarına hız kazandırdı. Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçedeki okulların bahçelerinde onarılması gereken alanlarda çalışma gerçekleştiriyor. Bordür taşı döşeme, asfalt, beton dökümü tamirat ve tadilat işlemlerini ara tatil süresince gerçekleştirmeyi planlayan fen işleri müdürlüğü ekipleri, hummalı şekilde saha çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, planlanan çalışmalarla ara tatil süresi boyunca ilçede tamirat ve tadilat çalışmalarına ihtiyaç duyulan okullarda, bakım, onarım işlemleri gerçekleştireceklerini belirtti.
# Çayırova

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Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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