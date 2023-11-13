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KOÜ'de KYK yurduna 'yengeç girdi' iddiası

Kocaeli Umuttepe Erkek KYK yurdunda, öğrencilerin odasına yengeç girdiği iddia edildi. Öğrencilerden birinin "Hayatımda ilk defa yengeç gördüm, o da KYK'da" sözleri gündem oldu.
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KYK yurtları, yaşanan asansör arızaları ve yemekhanelerdeki kötü yemek şartları ile Türkiye gündeminde yer almaya devam ediyor.

Son olarak Kocaeli Umuttepe KYK Yurdunda çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

İddiaya göre KYK yurdunda öğrencilerin odasına yengeç girdi. Öğrenciler karşılaştıkları durum karşısında şaşkınlık yaşadı.

“İLK KEZ YENGEÇ GÖRDÜM”

Öğrencilerden biri, "İlk kez yengeç gördüm, o da KYK yurdunda" şeklinde tepki verirken o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Odadaki öğrencilerden biri o anları video kaydına aldı.

Kaynak: CUMHURİYET
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