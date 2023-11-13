BİR AVUÇ KURUYEMİŞİN YARARLARI

A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar

Bir saat sonra Muğla’yı geçip Bayır’a gelince her ikimizin de uykusu gelmeye başlardı, arabayı kenara çekip durmuşluğumuz bile vardır. Dün gelirken bunu hatırladık. Akyaka’ya geldiğimizde acıkmamıştık ve bir lokma bile yiyecek halimiz yoktu çünkü kahvaltımızda ekmek ve glisemik indeksi yüksek gıda yoktu.

Kahvaltıdan yaklaşık 7-8 saat sonrası yanımızdaki karışık kuru yemişten ikişer avuç yedik. Aşağıda okuyacağınız yazı karışık kuru yemişin faydalarını anlatıyor. Böyle yazıları okuyunca geç de olsa iyi ki zarardan dönmüşüz diyoruz.

“Yeni bir çalışma karışık kuru yemiş atıştırmanın kardiyovasküler risk faktörlerini azaltabileceğini, serotonini de artırabileceğini gösteriyor.

Araştırmacılar karışık kuru yemiş (badem, Brezilya cevizi, kaju, fındık, makadamya, pekan cevizi, çam fıstığı, Antep fıstığı ve ceviz) tüketiminin, kilolu ve obez kişilerde triptofan amino asiti metabolizması üzerinde olumlu etkisi olduğunu gösterdiklerini söylüyor. Özellikle hem kalp koruyucu triptofan metabolitlerinde artış görülmüş hem de nörotransmitter serotonin artışı görülmüş.

Bu araştırma için sağlıksız atıştırma alışkanlıklarını karışık kuru yemişle değiştiren 95 kilolu ve obez kişinin kan ve dışkı örnekleri toplanmış. Triptofan metabolitlerindeki etkileyici artıştan çok beklenmedik olarak serotonin artışı etkileyici bulunmuş. 12 haftada serotoninde %60,9, 24 haftada ise %82,2 artış olmuş.

Araştırmacılardan Dr. Li daha ileri araştırmalara ihtiyaç olsa da bu bulgunun heyecan verici olduğunu çünkü serotonin artışının ruh hali ve genel sağlık üzerine önemli etkisi olduğunu belirtiyor.”

Özet çeviri: Nurçin Çağlar

Sağlıklı Yaşıyoruz®

Kaynak: https://www.eurekalert.org/news-releases/977846

Araştırma: https://doi.org/10.3390/nu15030569