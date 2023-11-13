Bakan Şimşek: Cari dengede 7.3 milyar dolar iyileşme sağlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( TCMB) tarafından bugün açıklanan Ödemeler Dengesi raporuna göre, Eylül ayında cari fazla 1 milyar 876 milyon dolar oldu. Beklenti 1,37 milyar dolar fazla oluşacağı yönündeydi.

Böylece Haziran ayında gerçekleşen 716 milyon dolar fazlanın ardından, yılın ikinci fazla rakamı görülmüş oldu.

İYİLEŞMENİN DEVAMINI BEKLİYORUZ

Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya platformu "X" üzerinden bir paylaşım yaptı.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şu şekilde:

"Yıllık cari dengede son iki ayda 7,3 milyar dolar iyileşme sağlandı. Program öngörülerimiz doğrultusunda bu iyileşmenin devamını bekliyoruz."

Kaynak: MİLLİYET