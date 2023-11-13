- Ekonomi G:

Bakan Şimşek: Cari dengede 7.3 milyar dolar iyileşme sağlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan cari işlemler dengesi verisine ilişkin önemli bir açıklama yaptı.
Bakan Şimşek: Cari dengede 7.3 milyar dolar iyileşme sağlandı mask

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( TCMB) tarafından bugün açıklanan Ödemeler Dengesi raporuna göre, Eylül ayında cari fazla 1 milyar 876 milyon dolar  oldu. Beklenti 1,37 milyar dolar fazla oluşacağı yönündeydi.

Böylece Haziran ayında gerçekleşen 716 milyon dolar fazlanın ardından, yılın ikinci fazla rakamı görülmüş oldu.

İYİLEŞMENİN DEVAMINI BEKLİYORUZ

Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya platformu "X" üzerinden bir paylaşım yaptı.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şu şekilde:

"Yıllık cari dengede son iki ayda 7,3 milyar dolar iyileşme sağlandı. Program öngörülerimiz doğrultusunda bu iyileşmenin devamını bekliyoruz."

Kaynak: MİLLİYET
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- Ekonomi

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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