Dilan Polat için 'koğuş' kararı!

Haklarında “kara para aklama”, “bahis oynatma” ve “vergi kaçırma” gibi iddialar bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile yakınları hakkında yürütülen soruşturma devam ederken, yeni bilgiler de ortaya çıkıyor.

CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, Dilan Polat soruşturmasına ilişkin son bilgileri aktardı.

Nihat Uludağ'ın açıklamaları şöyle:

Sıra dışı bir yaşam hikayesi var. Doğum fotoğrafçılığından başlayan, holdinglere kadar uzanana şaşalı hayata ve cezaevine kadar giden ilginç bir hikayesi var. MASAK Dilan ve Engin Polat çiftinin para hareketleri ile ilgili 49 sayfalık rapor hazırladı. 500 milyon TL’nin üzerindeki bir para satışlardan, bankadaki pos cihazlarından ve kredi kartlarından Polat’lar şirket grubuna geldiği tespit edildi. Bu para Polat şirketler grubunda toplandı.

“‘ELDEN ALDIĞIM BORÇ KARŞILIĞI PARAYI ALDIM’ DİYOR”

Burada toplandı ama paranın seyri bitmiyor. Bu noktadan sonra Engin Polat ve Dilan Polat’ın birinci derece yakınları olan kişiler tekniğe gidiyorlar. Bu şirketlerden bu paraları 250 milyon TL parayı alıyor ve nakit olarak çekiyorlar. Açıklama bölümüne elden aldığım borç karşılığı bu parayı aldım diyor.

Bu sefer paranın yolculuğu direkt Engin, Dilan Polat’ı ilgilendiren noktalara gidiyor. 4 milyon TL Dilan Polat’ın kardeşine gitmiş, 7 milyon TL Dilan Polat’a yatırılmış, 52 milyon TL Engin Polat’a elden yatırılmış, 3 milyon Sezgin Polat (Engin Polat’ın babasına yatırılmış). Normalde paralar nakit yatmaz. Bu paralar aynı gün çekiliyor. Engin, Dilan Polat’ın firmalarına yatırılıyor.

‘BU BUZDAĞI’NIN GÖRÜNEN YÜZÜ’

Paraların büyük bölümü gayrimenkul ve otomotiv sanayi şirketleri var. Bu Engin Polat’a ait bir şirket. 24 adet taşınmaz ve 15 adet gayrimenkul alımı yapıldığı paranın şu şekilde dağıtımı olduğu tespit ediliyor. Buzdağının bu görünen yüzü.

MASAK uzmanları diyor ki bu işlemler arasında yapanlar çoklukla kredi kartı dolandırıcıları, yasa dışı bahisle ilgili kişilerin olduğu tespit edilmiştir diyor.

ŞÜPHELİ GEZİLERİ ORTAYA ÇIKTI

MASAK uzmanları diyor ki, banka hareketlerinin, hesap hareketlerinin kime aitse onların alınıp geniş bir rapor hazırlandığında asıl olayın büyük boyutu buz dağının görünmeyen yüzünün ortaya çıkacağı söyleniyor.

KKTC’ye gitmişler, Batum’a gitmişler, Dubai’ye gitmişler. Buralar neden şüphe çekiyor. İngiltere merkezli yasa dışı bahsin oynatıldığı devasa yapı var. O paralar Kıbrıs ve oradan İngiltere’ye doğru toplanıyor. Yasa dışı bahisle ilintili kişilerin ana toplandığı yer Kuzey Kıbrıs.

Diğer şüpheli hareket Gürcistan Batum. Batum yasa dışı bahsin oynatıldığı bir merkez haline gelmiş. Bu ziyaret de kuşkulu, şüpheli değerlendirmesi yapılıyor.

Aileye bu ziyaretin anlamı ne diye soruyorlar? ‘Ailemler gittik, 1 gece kaldık, tatil yaptık.’ Batum’a nasıl gittin diye soruyorlar? ‘Rize’ye gitmiştik, günübirlik de Batum’a gittik geldik’ diyorlar.

ENGİN POLAT’IN SUÇ KAYDI

Engin Polat’ın 2018’de trafik güvenliğini tehlikeye sokmuş 2006’da basit yaralama olayına karışmış. Tehdidi var, uyuşturucu maddenin etkisiyle araç kullanma var ve bu dava açılmış.

DİLAN POLAT’IN SUÇ KAYDI

Tehdit, bu tehdit takipsizlikle sonuçlanmış. Bilişim sistemindeki verileri yok etme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme. Güveni kötüye kullanma ve tehdit var.

Lüks araçlar, altınlarla vatandaşın gözüne soktukları göz önünde bulundurulursa kozmetikle ilgili zenginleşen kişilerin soruşturmacı birimler tarafından takip edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum.

DİLAN POLAT'IN CEZAEVİ GÜNLERİ

Öte yandan Öte yandan Dilan Polat ve Engin Polat'ın hapishane günlerine ilişkin de detaylar ortaya çıkıyor.. Süreci yakından takip eden gazeteci Emrullah Erdinç, Dilan Polat'ın hapishane hayatına dair yeni bilgileri paylaştı.

KOĞUŞ KARARI

Erdinç, katıldığı bir magazin programında şu açıklamaları yaptı:

Dilan Polat'ın yanına kardeşi Sinem Sıla Doğu ve aynı dosyadan tutuklanan Nilgül Yılmaz verilerek ayrı koğuşa alındı. 16 kişilik koğuşta 5 kişi kalıyorlar. Farklı koğuşlarda herhangi bir saldırı, para isteme durumu olabilir diye birlikte kalıyorlar. Onlar avluya çıkacakları saat diliminde diğer mahkumlarla yan yana gelinmemesine özen gösteriliyor. Ayrı bir alanda dolaşıyorlar.

Dilan'ın açık görüş hakkı da var, bir çocuğuyla açık görüşe katılmış. Onun dışında 3 kişiyle de görüşebilir. İsmini kendisi yazdırıyor. Eşiyle görüşmesi söz konusu değil. İleride isterlerse onayla, görüşebilirler, ancak başvuru ile. İki tarafın da dilekçe vermesi lazım ama telefonla görüşme hakları var.

CEZAEVİNE HER GÜN 30 AVUKAT

Ortada çok büyük bir para var, başka avukatlar da görüşüp dosya almak istiyorlar. Her gün 30 avukat gidiyormuş ama Dilan Polat görüşmüyormuş.

Kaynak: MİLLİYET