Starbucks saldırganından skandal açıklama "O bardakları bir taraflarına sokardım"

Gazze'de yaşanan insanlık dramı sonrası İsrail menşeli ürünlere boykot kampanyası başlatıldı. Türkiye’de de birçok ilde bu şirket ve ürünlere boykotlar devam ederken İzmit’te bir grup, Starbucks’ta protesto gerçekleştirdi. İzmit’te Outlet Center’da çekilen görüntülerde Starbucks’ta oturanlara tepki gösteren bir grup, müşterilerin kahvelerini zorla alarak yere dökmesi toplumda tepki çekti.

CEZAM NEYSE ÖDEMEYE HAZIRIM

Starbucks’ta oturanların içeceklerini yere döken kişiler hakkında ‘Mala zarar verme’ ve ‘Tehdit’ suçlarından soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Görüntülerde masalardan içeçek bardaklarını toplayıp fırlatan Uğur Koç sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama yaptı. Koç, masada bulunan kişilerin kendileri ile dalga geçtiğini iddia ederek ‘cezam neyse ödemeye hazırım’ dedi.

KAHVELERİ YERE ATTIM

Sosyal medya hesabında profil fotoğrafı olarak Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığı ile tanınan Kadir Mısıroğlu'nun fotoğrafını kullanan Koç "Biz oraya sadece protesto için gitmiştik. Bütün masalar protesto sonunda bizi alkışlayıp mekanı terk etti yalnız bu arkadaşlar alay edip bizi aşağıladı. Bu yaptıklarını başka bir ortamda yapsalar o bardakları bir taraflarına sokardım ama Filistin davasına zarar vermemek adına sadece kahvelerini yere attım. Cezam neyse ödemeye hazırım. Şeref duyarım. Ebu Ubeyde'ye selam olsun" dedi