Starbucks saldırganından skandal açıklama "O bardakları bir taraflarına sokardım"

Gazze'de yaşanan insanlık dramı sonrası İsrail menşeli ürünlere boykot kampanyası başlatıldı. Türkiye’de de birçok ilde bu şirket ve ürünlere boykotlar devam ederken İzmit’te bir grup, Starbucks’ta protesto gerçekleştirdi. İzmit’te Outlet Center’da çekilen görüntülerde Starbucks’ta oturanlara tepki gösteren bir grup, müşterilerin kahvelerini zorla alarak yere dökmesi toplumda tepki çekti.
CEZAM NEYSE ÖDEMEYE HAZIRIM
Starbucks’ta oturanların içeceklerini yere döken kişiler hakkında ‘Mala zarar verme’ ve ‘Tehdit’ suçlarından soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Görüntülerde masalardan içeçek bardaklarını toplayıp fırlatan Uğur Koç sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama yaptı. Koç, masada bulunan kişilerin kendileri ile dalga geçtiğini iddia ederek ‘cezam neyse ödemeye hazırım’ dedi.
KAHVELERİ YERE ATTIM
Sosyal medya hesabında profil fotoğrafı olarak Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığı ile tanınan Kadir Mısıroğlu'nun fotoğrafını kullanan Koç "Biz oraya sadece protesto için gitmiştik. Bütün masalar protesto sonunda bizi alkışlayıp mekanı terk etti yalnız bu arkadaşlar alay edip bizi aşağıladı. Bu yaptıklarını başka bir ortamda yapsalar o bardakları bir taraflarına sokardım ama Filistin davasına zarar vermemek adına sadece kahvelerini yere attım. Cezam neyse ödemeye hazırım. Şeref duyarım. Ebu Ubeyde'ye selam olsun" dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Türk - Lan lünpen , ahkam kesceğine , milleti bir birine düşürceğine delikanlı gibi gidersin filistine,
Adnan - Bu sehirde adam gibi bir savcı varsa gasp, tehdit, hakaret ve halk uzerimde korku ve dehset yaratma suclarindan bunları hemen gözaltına alir
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.