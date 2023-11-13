Starbucks'ta zorla kahve döken şahsın Atatürk paylaşımı gündem oldu "Asın beni"

Gazze'de yaşanan insanlık dramı sonrası İsrail menşeli ürünlere boykot kampanyası başlatıldı. Türkiye’de de birçok ilde bu şirket ve ürünlere boykotlar devam ederken İzmit’te bir grup, Starbucks’ta protesto gerçekleştirdi. İzmit’te Outlet Center’da çekilen görüntülerde Starbucks’ta oturanlara tepki gösteren bir grup, müşterilerin kahvelerini zorla alarak yere dökmesi toplumda tepki çekti. Starbucks’ta oturanların içeceklerini yere döken kişiler hakkında ‘Mala zarar verme’ ve ‘Tehdit’ suçlarından soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

ASIN BENİ!

Sosyal medya paylaşımları ile de dikkat çeken Koç profil fotoğrafı olarak ise Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı olan Yunan kazansa daha iyiydi diyen Kadir Mısıroğlu'nu kullanıyor. Koç 'un geçmişte yapmış olduğu Atatürk paylaşımı ise sosyal medyanın gündemi oldu. Koç "Ben Atatürkçü değilim. Asın beni. Sizin adeta bir din haline getirdiğiniz düşünce sisteminizi reddediyorum. Asın beni. Bir kişiyi putlaştırıp adeta çocuklarımızın beynini yıkamanıza isyan ediyorum. Asın beni. Ben öleyim ama bu düzen değişsin razıyım asın beni" dedi