Starbucks'ta zorla kahve döken şahsın Atatürk paylaşımı gündem oldu "Asın beni"

Gazze'de yaşanan insanlık dramı sonrası İsrail menşeli ürünlere boykot kampanyası başlatıldı. Türkiye’de de birçok ilde bu şirket ve ürünlere boykotlar devam ederken İzmit’te bir grup, Starbucks’ta protesto gerçekleştirdi. İzmit’te Outlet Center’da çekilen görüntülerde Starbucks’ta oturanlara tepki gösteren bir grup, müşterilerin kahvelerini zorla alarak yere dökmesi toplumda tepki çekti. Starbucks’ta oturanların içeceklerini yere döken kişiler hakkında ‘Mala zarar verme’ ve ‘Tehdit’ suçlarından soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
ASIN BENİ!
Sosyal medya paylaşımları ile de dikkat çeken Koç profil fotoğrafı olarak ise Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı olan Yunan kazansa daha iyiydi diyen Kadir Mısıroğlu'nu kullanıyor. Koç 'un geçmişte yapmış olduğu Atatürk paylaşımı ise sosyal medyanın gündemi oldu. Koç "Ben Atatürkçü değilim. Asın beni. Sizin adeta bir din haline getirdiğiniz düşünce sisteminizi reddediyorum. Asın beni. Bir kişiyi putlaştırıp adeta çocuklarımızın beynini yıkamanıza isyan ediyorum. Asın beni. Ben öleyim ama bu düzen değişsin razıyım asın beni" dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
İzmitli - kuş beyinli
Hakan - Sen zaten yaşarken ölmüşsünnn
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.