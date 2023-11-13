AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kızılcahamam’da gerçekleştirilen il başkanları çalışma kampımızda il başkanlarımızın talebi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdiriyle yerel seçimler aday adayı başvuruları 22 Kasım’a ertelenmiştir. Teşkilat temayül yoklaması ise 26 Kasım’da yapılacaktır” dedi.
- Siyaset
AKP’de yerel seçim aday adayı başvuruları ertelendi
AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel seçimlerde aday adayı başvurularının 22 Kasım’a ertelendiğini duyurdu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.