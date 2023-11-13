Zeren’in ölümüne ilişkin yeni bir gelişme! Bir tutuklama kararı daha

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca, Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’ndaki kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında asansör firması sahibi H.T’nin de aralarında olduğu 4 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.
TUTUKLU SAYISI 2’YE ÇIKTI
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.T tutuklandı. Diğer 3 şüpheli, serbest bırakıldı. Böylece olaya ilişkin tutuklanan şüpheli sayısı 2’ye yükseldi.
ZEREN HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda 25 Ekim’de asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin soruşturmada asansör firması yetkililerinden M.B tutuklanmıştı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.