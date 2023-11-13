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Zeren’in ölümüne ilişkin yeni bir gelişme! Bir tutuklama kararı daha

Aydın'da, üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ölümüyle sonuçlanan yurt binasındaki asansör kazasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 2'ye yükseldi.

Anadolu Ajansı
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Zeren’in ölümüne ilişkin yeni bir gelişme! Bir tutuklama kararı daha mask

Aydın  Cumhuriyet Başsavcılığınca, Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’ndaki kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında asansör firması sahibi H.T’nin de aralarında olduğu 4 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

TUTUKLU SAYISI 2’YE ÇIKTI

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.T tutuklandı. Diğer 3 şüpheli, serbest bırakıldı. Böylece olaya ilişkin tutuklanan şüpheli sayısı 2’ye yükseldi.

ZEREN HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda 25 Ekim’de asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin soruşturmada asansör firması yetkililerinden M.B tutuklanmıştı.
# cumhuriyet

- Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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