HALICI NURHAN ÖR'ÜN CENAZESİ ÇARŞAMBA GÜNÜ KALDIRILACAK

Başak Ör’ün eşi, Derin ile Arhan Ör’ün biricik babaları, Serhan Ör’ün kardeşi, Erhan Ör’ün ağabeyi, tanıyan herkes tarafından sevilen ve sayılan, Hereke’de bulunan ve Türkiye’nin en büyük ipek halı imalatçısı olan Han Halı ortaklarından Nurhan Ör'ün (56) gıyabi cenaze namazı 15 Kasım Çarşamba öğle namazını müteakip Hereke Merkez Camii’nde kılınacak