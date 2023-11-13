Başak Ör’ün eşi, Derin ile Arhan Ör’ün biricik babaları, Serhan Ör’ün kardeşi, Erhan Ör’ün ağabeyi, tanıyan herkes tarafından sevilen ve sayılan, Hereke’de bulunan ve Türkiye’nin en büyük ipek halı imalatçısı olan Han Halı ortaklarından Nurhan Ör'ün (56) gıyabi cenaze namazı 15 Kasım Çarşamba öğle namazını müteakip Hereke Merkez Camii’nde kılınacak
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HALICI NURHAN ÖR'ÜN CENAZESİ ÇARŞAMBA GÜNÜ KALDIRILACAK
Kocaeli'de kayıp ihbar üzerine yapılan araştırmalar sonucu içlerinde sınıf arkadaşlarının da bulunduğu kişiler tarafından öldürülen iş adamı Nurhan Ör'ün cenaze tarihi belli oldu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.