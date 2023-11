KADIN-ERKEK AYRIMIYLA YAZI YAZMAK MANTIKSIZ AMA: FİLİSTİN MİTİNGİNDE DAVA KADINLARI İLE DİĞERLERİ SİYAH-BEYAZ GİBİYDİ

“ Filistin davası bizim davamız değil…

Biz Arap değiliz…

Bize ne Filistin’den?..

Hamas terör örgütüdür…

“Senin çocuğun benim çocuğum”…

Gibi saçma sapan tartışmalar arasında bebekler ölüyor…

Hitler’in bile cesaret edemediği bir katliam sürdürüyor İsrail…

Dava adamı derler ya, nedense dava kadını hiç duyulmamıştır bu ülkede…

Dava insanı deyip kestirip atalım mı ?..

Hayır atmayalım…

Pazar günü sanayideki gazete binamızdan İzmit çarşıya gelirken bindiğim halk otobüsü, 41Burda önünde durduğunda, her pazar akşamı olduğu gibi yine insanlar hınca hınç otobüslere hücum ettiler…

Bir Pazar günüydü…

Yine yazıyorum…

Dünyada pazar günleri tüm hipermarketler kapalıdır..

Çünkü çalışanların da aileleri vardır ve tatil yaparlar…

Eskiden pazar günleri ailece pikniğe gidilir ya da hava kötüyse evlerde oturulup ailece tatil yapılırdı...

Şimdi insanlar yolundan çıkmış deli danalar gibi AVM’lere hücum ediyor…

Çocuklar, analar-babalar, yıllardır perişan vaziyette, bir sonraki gün okula işe ya da gitmeyecekmiş gibi sürükleniyorlar…

Tüketim, tüketim, tüketim…

Mutluluk tüketmekte aranıyor…

Üretim hiç yok…

Neyse 41Burda önünde otobüs durunca yüzde 90’ı kadın olan kitle, saygısızca kapıya hücum edip yer kapmaya çabalıyor…

Az önce bir kolaya, bir kahveye 50-100 lira ödememiş gibi, otobüse kartını basıyor ve bu eziyete katlanıyor…

Neyse 10 dakika sonra çarşıya geliyoruz… Yürüyüş yolunda yine neredeyse tamamı kadın olan ve insan zinciri oluşturmuş binlerce kişi var…

Ellerinde Filistin ve Türk bayrakları, katliamı kınıyor…

Yüzlerini gözlerini Yeşil Siyaha boyamışlar…

Tabii ki herkesin kendi tercihi…

Ama orada çocuklar ölüyor…

Minik minik bebeler, makineye bağlı ve her an elektrik kesilmesi sonucu ölüyor…

Bir yerde çocuklar ölüyorsa, insanlık ölüyor demektir…

Gazze’de insanlık ölüyor…

İspanya’da hükümet karışıyor, Fransa’da Macron bile İsrail’i kınıyor, iki yüzlü Amerika ayakta…

Türkiye uyuyor…

Benim hayranı olduğum aktivist şarkıcı Roger Waters, Menahem Begin zamanından bu yana israil’deki katliamlara sesini yükseltiyor, ama ancak 40 yıl sonra bu feryadı yankı buluyor…

Davanın kadını erkeği olmaz..

Davanın insanı olur…

O gün zincire katılanların yarıya yakının başı açıktı…

Yarısı çarşaflıydı…

Bu onların tercihi…

Ama o çocukların, anaların, babalarını acısını bir nebze olsun paylaştılar…

Ya AVM’deki kadınlar…

Bence umurlarında bile değildi…

Muhafazakarlar işte bu dava insanlığıyla kazanıyorlar…

O kadınlar sürekli eylemde ve hiç uyumuyorlar…

Maalesef sol cenahtaki kadınlar, sosyal hayatı daha çok seviyor…

Bunun için de bu ülkede sürekli muhafazakarlar kazanıyor…