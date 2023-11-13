İşe alım uzmanından iş arayanlar için altı önemli tavsiye

Küresel bir işe alım şirketinin genel müdürü olan James Barrett, kendilerine ulaşan birçok özgeçmişte, işe alım uzmanlarının aradığı ayrıntıların hâlâ eksik olduğu konusunda uyarıyor.

Muhteşem bir özgeçmişe sahip olmanın belirli kurallara bağlı olduğunu belirten Barrett, aynı pozisyona başvuran yüzlerce veya binlerce kişi arasından sayacağı yöntemlerle sıyrılabileceğinizi belirtiyor.

İşe alım uzmanlarının yüzde 90’a yakınının adayları bulmak ve incelemek için LinkedIn’i kullandığını ve her dakika bu platform aracılığıyla sekiz kişinin işe alındığını belirten Barrett, öne çıkmak için her şeyi yaptığınızdan emin olmanızın önemli olduğunu söyledi.

Peki hayalinizdeki işi kapmak için neler yapmalısınız? İşte uzman ismin önerdiği altı yöntem…

ÖZEL BİR BAŞLIK OLUŞTURUN

İyi başlıklar beceri ve uzmanlığı içerir; örneğin, “Mühendis”, “Web Geliştiricisi”, “Tutkulu Teknoloji İletişimcisi”.

Bunlar hem algoritmaların hem de işe alım görevlilerinin gözünde öne çıkmanıza yardımcı olur.

BANNER FOTOĞRAFLARI ÖNEMLİDİR

Pek çok LinkedIn profili, arka plandaki “banner” resmini atlar ve yalnızca bir vesikalık fotoğrafa sahiptir; ancak bu, profili anında daha az çekici ve daha az görünür hale getirecektir.

Ciddi ve çalışmayı umduğunuz alanla ilgili bir şey seçin. Barrett, “Güçlü bir banner görseli, işe alım görevlilerini ve bağlantıları sayfanıza çekebilir ve anında kim olduğunuzun tonunu belirler.” dedi.

MESLEKTAŞLARINIZIN ONAYINI ALIN

Barrett, “Ağınızdan gelen onaylar, üstün olduğunuz becerileri kutlamanıza ve profilinize güvenilirlik kazandırmanıza yardımcı olur. Bu, nadiren olması gerektiği gibi kullanılan güçlü bir profilin önemli bir parçasıdır. Profilinizde paylaştıklarınızı desteklemek için yeteneğiniz ve sahip olduğunuz temel beceriler hakkında iyi bir fikre sahip olduğuna inandığınız bağlantılara ulaşın.” diyor.

İŞ DIŞI BECERİLERİNİZİ VURGULAYIN

Barrett, “Profilinizdeki kariyer molası bölümünü kullanın ve bu mola sırasında geliştirdiğiniz becerilerle ilgili bilgilerle doldurun. Bu sefer işsiz kalmanın size sağladığı fırsatı kutlayın ve bunun sizi nasıl daha güçlü bir aday haline getirdiği konusunda açık olun.” dedi.

KARAKTERİNİZİ ANLATAN BİR ÖZETİNİZ OLSUN

Sadece kim olduğunuzu söylemek yerine, tutkularınızı ve işinizi neden sevdiğinizi belirtin. Kısa, öz olmalı ve kim olduğunuzu ve işinizi neden sevdiğinizi anında iletmelidir.

Barrett, “Kullanıcılar genellikle özeti, iş unvanlarının ve rollerinin ötesinde kim olduklarını göstermek için kullanmayı unutuyorlar.” diye belirtiyor.

GÜNCEL GÖNDERİLER PAYLAŞIN

Aktif bir profile sahip olmak, alanınızda keskin bir zekaya sahip olduğunuzu ve bu alana katılmaya istekli olduğunuzu gösterdiği için işe alım görevlilerinin ilgisini çekmenize yardımcı olacaktır.

Hesap açıp sessiz kalmak ve onu tüm potansiyeliyle kullanmamak iyi olmayabilir. İlginç bulduğunuz makaleleri ve araştırmaları düzenli olarak paylaşın, gönderilere yorum yapın ve profilinizin gelişen bir yaratıcılık ve bilgi merkezi olduğunu göstermek için çaba gösterin.

Kaynak: SÖZCÜ