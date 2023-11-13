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SÜMEYRA SÖKMEN, BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYI OLACAK

Uzun yıllardır Dilovası’nda ikamet eden, geniş bir çevresi bulunan, birçok önemli sivil toplum örgütünde yönetici olarak vazife yapan; kadınların örgütlü bir şekilde çalışması için çalışmalarda bulunan; birçok sosyal sorumluluk projesinde aktif bir şekilde vazife yapan ve aktif kişiliği ile herkes tarafından takdirle karşılanan genç girişimci iş kadını Sümeyra Sökmen, Dilovası Belediye Başkanlığı için müracaatta bulunacak.

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SÜMEYRA SÖKMEN, BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYI OLACAK mask
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Başkanlık için adaylığı yarın( 14 KASIM 2023 SALI GÜNÜ) saat 17.00’da başvuracak olan Sümeyra Sökmen; yaptığı uzun süreli istişareler sonucunda bu karara vardığı bildirildi. ‘Ev kadınlarının temsilcisiyim. Sessiz çoğunluğun sesiyim. Suskun insanların haykırışıyım. Hizmet için adayım. Dilovası’na kadın eli değmeli; hizmet kadın eliyle gelmelidir. Başta kadınlarımız olmak üzere, benim hizmet yapacağıma inanan herkesin desteğini bekliyorum. Müracaat bizden; karar halkımız ve davamızın ileri gelenlerinden; takdir ise Cenab-ı Mevla’dandır. Allah çıktığım bu kutsal yolculukta ve görevde bizi mahcup etmesin.” dedi.

SÜMEYRA SÖKMEN KİMDİR?

1980 doğumlu olan Sümeyra Sökmen; doğma-büyüme Erzurumludur. Özel şirkete yemek hizmeti veren genç girişimci iş kadını Sümeyra Sökmen; Kocaeli Erzurumlular Dernekler Federasyonu Kadın Kolları Tanıtım Medya Başkan Yardımcısı, Kocaeli Dilovası Kadın Eli Kooperatifi Kurucu Başkanı; AKP Yönetim Kurulu Üyesi olarak halen görev yapmaktadır. Evli ve 3 çocuk annesidir.

# karar, AKP, Dilovası

- Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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