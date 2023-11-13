SÜMEYRA SÖKMEN, BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYI OLACAK

Başkanlık için adaylığı yarın( 14 KASIM 2023 SALI GÜNÜ) saat 17.00’da başvuracak olan Sümeyra Sökmen; yaptığı uzun süreli istişareler sonucunda bu karara vardığı bildirildi. ‘Ev kadınlarının temsilcisiyim. Sessiz çoğunluğun sesiyim. Suskun insanların haykırışıyım. Hizmet için adayım. Dilovası’na kadın eli değmeli; hizmet kadın eliyle gelmelidir. Başta kadınlarımız olmak üzere, benim hizmet yapacağıma inanan herkesin desteğini bekliyorum. Müracaat bizden; karar halkımız ve davamızın ileri gelenlerinden; takdir ise Cenab-ı Mevla’dandır. Allah çıktığım bu kutsal yolculukta ve görevde bizi mahcup etmesin.” dedi.
SÜMEYRA SÖKMEN KİMDİR?
1980 doğumlu olan Sümeyra Sökmen; doğma-büyüme Erzurumludur. Özel şirkete yemek hizmeti veren genç girişimci iş kadını Sümeyra Sökmen; Kocaeli Erzurumlular Dernekler Federasyonu Kadın Kolları Tanıtım Medya Başkan Yardımcısı, Kocaeli Dilovası Kadın Eli Kooperatifi Kurucu Başkanı; AKP Yönetim Kurulu Üyesi olarak halen görev yapmaktadır. Evli ve 3 çocuk annesidir.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.