Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kamyonu Osmangazi Köprüsü Hersek gişelerinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 5 ton 145 kilogram kıyılmış tütün ile 10 kiloluk paketler halinde 910 kilogram tütün olmak üzere toplam 6 ton 55 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü R.G. ve M.E.G. hakkında adli işlem başlatıldı.
- Asayiş
Osmangazi Köprüsü’nde bir kamyonda 6 ton 55 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Osmangazi Köprüsü gişelerinde polis tarafından arama yapılan kamyonda 6 ton 55 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.