Osmangazi Köprüsü’nde bir kamyonda 6 ton 55 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kamyonu Osmangazi Köprüsü Hersek gişelerinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 5 ton 145 kilogram kıyılmış tütün ile 10 kiloluk paketler halinde 910 kilogram tütün olmak üzere toplam 6 ton 55 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü R.G. ve M.E.G. hakkında adli işlem başlatıldı.