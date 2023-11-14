14 Kas 2023 - 00:09 - Ekonomi

Sigara zammının ardından bir zam da alkole!

Sigara zammının ardından bir zam da alkollü içkilere geldi. Zam haberini Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından bir rakı grubuna maliyet zammı diye duyurdu.