- Ekonomi

Sigara zammının ardından bir zam da alkole!

Sigara zammının ardından bir zam da alkollü içkilere geldi. Zam haberini Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından bir rakı grubuna maliyet zammı diye duyurdu.
Sigara zammının ardından bir zam da alkole! mask
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Sigara zammının ardından bir zam da alkollü içkilere geldi. Zam haberini Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından duyurdu.

Dündar maliyet zammını "Rakıya zam Efe grubu Efe Golda zam geçişi  #ZamGeldi hayırlı olsun" diyerek paylaştı. TBYD Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrıca zamlı fiyat listesini de paylaştı.

Kaynak: CUMHURİYET
# alkol, Zam, alkole zam

- Ekonomi

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