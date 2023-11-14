O ÖDEMELER YATIRILMAYA BAŞLANDI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın, 2006'da engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını anımsattı.

Evde Bakım Yardımı ile, bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen aile üyelerinin desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu belirten Göktaş, bu kapsamda, hak sahibi başına aylık 5 bin 97 lira ödeme yapıldığını aktardı.

Göktaş açıklamasında, "Bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2,8 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık." ifadesini kullandı.

Hali hazırda 562 bin vatandaşın Evde Bakım Yardımı'ndan yararlandığını bildiren Göktaş, şunları kaydetti:

" Türkiye Yüzyılı Vizyonumuz çerçevesinde Bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olmasını çok önemsiyoruz. Bu kapsamda hiç kimseyi geride bırakmayan toplum vizyonumuz çerçevesinde geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleriyle toplumun her bir ferdine ulaşmayı sürdüreceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."