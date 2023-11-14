Bir ülke daha TikTok’u yasakladı

Nepal, TikTok’u yasaklayarak Çin’in sahip olduğu sosyal medya uygulamasının kullanılmasını engelleyen son ülke oldu.
Devlet medyasında yer alan haberlerde yetkililer, uygulamadaki siber suç ve nefret söylemindeki artışın “sosyal uyum” üzerinde olumsuz bir etkisi olduğu yönündeki endişeleri gerekçe gösterdi. Yasak henüz yürürlüğe girmedi.
Nepal’in komşusu Hindistan, Çin ile bağlantılı uygulamalara yönelik kısıtlama dalgasının bir parçası olarak 2020 yılında TikTok’u yasaklamıştı.
Hem Yeni Delhi hem de Pekin, iki güç arasında yer alan 30 milyonluk Himalaya ülkesi Nepal’de nüfuz sahibi olmak için yarışıyor.
Daha önce Kanada, Danimarka, Hollanda ve Belçika gibi ülkeler TikTok’a kısmı yasaklama getirmişti. Birçok ülke resmi kamu görevlilerinin akıllı cihazlarına TikTok yasağı getirmişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Bekirdereli - adamlar bizden daha duyarlı aile birliğine ahlaka
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.