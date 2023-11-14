Bir ülke daha TikTok’u yasakladı

Nepal, TikTok’u yasaklayarak Çin’in sahip olduğu sosyal medya uygulamasının kullanılmasını engelleyen son ülke oldu.

Devlet medyasında yer alan haberlerde yetkililer, uygulamadaki siber suç ve nefret söylemindeki artışın “sosyal uyum” üzerinde olumsuz bir etkisi olduğu yönündeki endişeleri gerekçe gösterdi. Yasak henüz yürürlüğe girmedi.

Nepal’in komşusu Hindistan, Çin ile bağlantılı uygulamalara yönelik kısıtlama dalgasının bir parçası olarak 2020 yılında TikTok’u yasaklamıştı.

Hem Yeni Delhi hem de Pekin, iki güç arasında yer alan 30 milyonluk Himalaya ülkesi Nepal’de nüfuz sahibi olmak için yarışıyor.

Daha önce Kanada, Danimarka, Hollanda ve Belçika gibi ülkeler TikTok’a kısmı yasaklama getirmişti. Birçok ülke resmi kamu görevlilerinin akıllı cihazlarına TikTok yasağı getirmişti.