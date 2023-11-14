Dip çamuru temizliği gündem oldu! CHP Sordu: ÇED sürecinden geçti mi?

CHP Kocaeli İl Örgütü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından son yılların en büyük projesi olarak konuşulan dip çamuru projesindeki büyük çevre sorunu yaşandığı ortaya çıktı. Körfezin dibinden çıkarılan atık nitelikteki zararlı dip çamuru İzmit’in köylerinde yer alan boş taş ocaklarına döküldüğü ve yanıbaşında yer alan tarım arazileri, köylerin mera alanları nedeniyle insan sağlığını tehdit eden uygulamayı CHP Kocaeli İl Başkanlığı tarafından kurulan Proje Denetleme ve Kent Suçları Komisyonu Üyesi, il başkan yardımcısı Avukat Olgu Denizoğlu yerinde inceledi.

“GERÇEĞİ YANSITMIYOR”

Projeyle ilgili bir ÇED süreci işletilip işletilmediğini soran Denizoğlu bölgedeki incelemelerinden sonra şu açıklamada bulundu: “Şu anda İzmit Sepetçi köyünün yakınındaki arazideyiz. Malumunuz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi birkaç ay önce Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortak olarak yürüttüğü bir çalışma neticesinde Körfez’in doğu ucundaki dip çamurunun temizlenmesi konusunda bir projenin hayata geçirileceğini açıkladı. Bu çerçevede Körfez’in doğu ucundaki dip çamurunun alınarak bir ihaleyi alan firma tarafından susuzlaştırılması ve ortadan kaldırılması öngörülüyordu. Lakin bunun tamamen bir algı operasyonu olduğu ve hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığı, aslında Körfez’i temizliyoruz derken doğrudan doğruya doğaya zarar verildiği de burada yaptığımız keşif sonucunda anlaşılmaktadır.

“ŞEHRİN SAĞLIĞI TEHLİKEYE ATILIYOR”

Gerçekten Körfez’in dibinde bulunan tam 8 milyon metreküp yani yaklaşık 656 futbol sahası büyüklüğündeki ağır metal içeren-ağır metal dediğimiz; fosfor, demir, kurşun, azot gibi insan sağlığı açısından son derece tehlikeli olan ağır metaller Körfez’in dibinden alınıp buraya, Sepetçi köyünün ortasındaki ormanlık alanın içerisine boşaltılıyor. Yani vatandaşlarımızın sağlığı, bu bölgede yaşayan köylü vatandaşlarımızın sağlığı düşünülmeksizin, tarım arazilerinin ne şekilde etkileneceği konusunda hiçbir araştırma yapılmaksızın, doğrudan doğruya halkımızın ve şehrimizin sağlığı tehlikeye atılmaktadır. Bu denli ciddi projesi olan, milyonlarca liraya mal olan bu proje acaba Bakanlık tarafından ya da Büyükşehir Belediyesi tarafından ÇED sürecinden geçirilmiş midir?

“SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Malumunuz bu tarz projelerde özellikle mevzuatımız gereği Çevresel Etki Değerlendirme Raporunun alınması ve yapılacak olan işlemin doğaya ne gibi zararlarının olacağının araştırılması gerekmektedir. Dolayısıyla burada biz doğrudan doğruya görüyoruz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi aslında ‘Körfez’i temizliyorum’ derken, doğrudan doğruya İzmit’e, İzmit’in tarım arazilerine, İzmit’in köylerine zarar vermektedir. Bu nedenle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin aslında ‘İzmit Körfezi’ni temizliyoruz’ dediği olayın arka planında işte bu var. Yani İzmit’in doğasına, İzmit’in halkına, İzmit’in tarım arazilerine ve ormanına verilen büyük zarar söz konusu. Dolayısıyla biz Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Yönetimi Proje Denetleme ve Kent Suçları Komisyonu olarak, bu işin sonuna kadar takipçisi olacağı ve gerekli olan her türlü araştırma ve incelemeyi yapacağımızı da tüm kamuoyuna duyurmak isteriz.”