Sıcaklık 7 dereceyi görecek!

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? Sıcaklık düşüyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün hava sıcaklığı en düşük 10, en yüksek 19 derece olacak. Cuma günü ise sıcaklığın 7 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. İşte güncel hava durumu: