Büyükşehir'den dip çamuru temizliği ÇED raporu hakkında açıklama!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bugün yerel basında çıkan habere basın açıklamasıyla cevap verdi. İzmit Körfezi’ni temizlemek için kamu kurum ve kuruluşlarının yanında sivil toplumla birlikte hareket eden Büyükşehir, çok sayıda kurum ve kuruluşun hazırladığı rapor çerçevesinde ÇED raporunun hazırlandığını vurguladı.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

Bilindiği üzere; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında; Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesinde yer alan ve son derece hassas ekosisteme sahip olan İzmit Körfezi’nin; doğu baseni tabanında birikim yaparak çevre ve toplum sağlığı açısından müsilaj gibi biyolojik olaylara neden olan dip tarama malzemesinin ivedilikle temizlenmesi ve doğal çevreyi oluşturan biyolojik çeşitlilik ile bu çeşitliliği barındıran ekosistemin korunarak sürdürülebilirliğinin sağlanması amacı ile "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizliği" projesi başlatılmıştır. Proje kapsamında; tarama gemisi ile deniz dibinden vakumlu sistem ile çekilen çamur, boru hattı sistemi ile karaya getirilerek önce flokülasyon işlemine tabi tutulmakta daha sonra geotekstil tüplere dolumu yapılarak en az % 60 kuruluk oranına getirilerek susuzlaştırılmaktadır.

DİP ÇAMURU “TEHLİKESİZ ATIK” KATEGORİSİNDE

Konuya ilişkin olarak; İzmit Körfezi Doğu Baseninde bulunan dip çamurunun özelliklerini belirlemek amacıyla; basenin kuzey, orta ve güney bölümünden alınan yeterli sayıda numune örneklerinin analizleri, 2017 yılında gerçekleştirilen "Deniz Dibi Tarama Çamuru Çevresel Yönetimi Projesi" kapsamında TÜBİTAK-MAM ve 2021 yılında gerçekleştirilen "İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizleme Projesi" kapsamında İstanbul Üniversitesi tarafından mer-i mevzuat ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda; ilgili yönetmelikler ile belirlenen sınır değerleri aşmayan sonuçlara göre, temizlenecek olan dip çamuru “Tehlikesiz Atık” kategorisinde olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte; yapılan ağır metal analizleri, Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik kapsamında değerlendirildiğinde, numune sonuçları toprakta kullanılabilecek EK-1A ve Ek-1B sınır değerlerini sağlamaktadır.

Bununla birlikte, İlimizin coğrafi yapısı, altyapı - üstyapı tesisleri, kültürel varlıkları, mevcut su yapıları gibi hususlar dikkate alınarak;

- Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

• Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

• Çevresel Etki ve Değerlendirme İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

• Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

• Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ)

• Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ)

- Kültür ve Turizm Bakanlığı (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü)

- Tarım ve Orman Bakanlığı

• Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü

• Orman Genel Müdürlüğü

• 1. Bölge Müdürlüğü (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü)

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

• Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü

• Karayolları Genel Müdürlüğü

• Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Donanma Komutanlığı)

- Kocaeli Valiliği (Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü)

- Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü,

Kurum ve kuruluşların uygun görüşleri doğrultusunda ÇED süreci tamamlanmıştır. Ayrıca; çevrenin, tarım alanlarının, su havzalarının, bölgenin yeraltı ve yer üstü su kaynaklarının korunması amacıyla; depolama alanının hazırlanması iş ve işlemleri “Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği” kapsamında yürütülmüştür.

AKADEMİK RAPOR DOĞRULTUSUNDA

Buna göre, susuzlaştırılan dip çamuru Kuzey Marmara Otoyolunun yapımı esnasında tünel bölgesinin etrafında kazı fazlası atıkların depolandığı İzmit İlçesi, Sepetçi Mahallesindeki alanda Kocaeli Üniversitesi tarafından hazırlanan Akademik Rapor doğrultusunda, depolama sahası tabanında sızdırmaz zemin oluşturulmuş, depolama sahasında birikebilecek sızıntı suyu için toplama kanalları ve toplama havuzu yapılmış ve yer altı suyuna herhangi bir sızıntı olmaması için gerekli tüm önlemler alınmıştır. Bölgedeki dereye ve yeraltı suyuna olası etkilerinin izlenmesi amacıyla alanın çevresinde oluşturulan gözlem kuyularından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen parametreler ve periyotlar çerçevesinde numuneler alınarak izlenmektedir. Depolama sonrasında ise; Tarım ve Orman Bakanlığı’nın direktifleri doğrultusunda hazırlanan kapama planı doğrultusunda, ağaç dikimi gerçekleştirmek suretiyle orman alanına katılarak alanın rehabilitasyonu tamamlanacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.