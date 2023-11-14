Olay, Akçakoca Mahallesi Akçakoca Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülsen S.'nin (85) yaşadığı evde doğalgaz sobasından çıkan yangında dumanlar kısa sürede tüm apartmanı sardı. Dumanlar İzmit'in farklı noktalarından da göründü. Gülsen S. apartmandaki yakınları tarafından evden çıkarıldı. Vatandaşlar ise panikle sokağa çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, kontrol altına aldı.Yangın sebebiyle dairede maddi hasar meydana geldi.
- Asayiş
Doğalgaz sobası evi yaktı
İzmit ilçesinde 3 katlı apartmanın 3. katında doğalgaz sobasından çıkan yangın korku dolu anlara sebep oldu. Dumanlar etrafı sararken, vatandaşlar ise panikle dışarıya çıkarak yangının söndürülmesini bekledi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.