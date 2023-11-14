İşte protesto böyle yapılır... Starbucks'ı böyle protesto ettiler

Balıkesir’de bir grup genç İsrail'e destek veren Starbucks önünde ücretsiz kahve dağıttı.Balıkesir’de, Filistin'i destekleyen bir grup genç Starbucks'ın önünde termosta hazırladıkları kahveleri ücretsiz dağıttı. O fotograf karesi sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı.ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın Türkiye'deki şubelerinde eylemler devam ediyor. Soykırıma uğrayan Filistin halkına destek vermek ve soykırımı gerçekleştiren savaş suçlusu İsrail'i protesto etmek isteyen Balıkesirlibir grup genç, Starbucks’ın önünde ücretsiz kahve dağıtarak ikram etti.