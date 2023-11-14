Balıkesir’de bir grup genç İsrail'e destek veren Starbucks önünde ücretsiz kahve dağıttı.Balıkesir’de, Filistin'i destekleyen bir grup genç Starbucks'ın önünde termosta hazırladıkları kahveleri ücretsiz dağıttı. O fotograf karesi sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı.ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın Türkiye'deki şubelerinde eylemler devam ediyor. Soykırıma uğrayan Filistin halkına destek vermek ve soykırımı gerçekleştiren savaş suçlusu İsrail'i protesto etmek isteyen Balıkesirlibir grup genç, Starbucks’ın önünde ücretsiz kahve dağıtarak ikram etti.
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İşte protesto böyle yapılır... Starbucks'ı böyle protesto ettiler
Balıkesir’de bir grup genç İsrail'e destek veren Starbucks önünde ücretsiz kahve dağıttı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.