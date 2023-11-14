“STK’lar Toplumumuzun En Önemli Zenginliği”

Başkan Aygün’den STK’lara Ziyaret

Hizmete sunduğu yatırımlarla ilçeye önemli eserler kazandırmaya devam eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, diğer taraftan da toplumun her kesimi ile bir araya gelerek istişarelerini sürdürüyor. Başkan Aygün bu kapsamda ilk olarak Kığı Yayladere Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nde düzenlenen programda yapılan hizmetleri ve yatırımları anlattı. Meclis üyeleri Nurhan Baytak ve Kenan Yalçın’ın da eşlik ettiği toplantıda konuşan Başkan Aygün, “Dernek Başkanımız Yaşar Baş ile siz kıymetli üyelerimize misafirperverliğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Yaptığımız rutin çalışmaların yanında Derincemize önemli eserler kazandırdık. Bu projeleri sizlerin yani STK’larımızın desteğiyle hizmete sunduk.” dedi.

“Derincemize Önemli Eserler Kazandırdık”

Tarımsal Kalkınma Hamlesi’nden Kentsel Yenileme projelerine kadar birçok önemli eseri hayata geçirdiklerini belirten Başkan Aygün, “STK’lar toplumumuzun en önemli zenginliğidir. Ülkemizin kültürel zenginliği çok güçlü. Bu gücümüz sizlerin çalışmalarıyla daha da artıyor. Siz kıymetli hemşehrilerimizin destekleriyle Tarımsal Kalkınma Hamlesi’nden Kentsel Yenileme’ye, gençlik merkezlerinden spor alanlarına kadar birçok önemli eseri ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi. Başkan Aygün burada gerçekleşen toplantının ardından Kırım Tatarları Derneği’nde düzenlenen ‘Ukrayna’da Yaşayan Kırım Tatarları ve Savaş’ konulu söyleşi programına katıldı.