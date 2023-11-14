Bardakçı Ali entübe edildi

Kocaelispor’un en eski ve cefakar taraftarlarından, doğma büyüme İzmitli esnaf olan ve kapatılan Camlıköşk Birahanesi’nin lat katındaki dükkanında kaliteli ürünleriyle tanınan Bardakçı Ali (Ali Okumuş) entübe edildi. Bir süredir amansız hastalıkla mücadele eden ve uzun süredir tedavi gören Bardakçı Ali, yine Umuttepe KOÜ Tıp’ta yoğun bakıma kaldırılmıştı. Çevreden aldığımız bilgilere göre entübe edilen gerçek Kocaelispor taraftarı kardeşim Ali Okumuş için dua bekliyorum. Ben onu çok seviyorum. Rahmetli Ahmet Akay ağabeyin de en yakın arkadaşıydı. Kaçırdığı deplasman yok gibiydi. Dayan be Ali, sen gerçek bir İzmitli ve Kocaelisporlusun…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Korfezli - Rabbim şifa versin..
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.