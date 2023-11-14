Bardakçı Ali entübe edildi

Kocaelispor’un en eski ve cefakar taraftarlarından, doğma büyüme İzmitli esnaf olan ve kapatılan Camlıköşk Birahanesi’nin lat katındaki dükkanında kaliteli ürünleriyle tanınan Bardakçı Ali (Ali Okumuş) entübe edildi. Bir süredir amansız hastalıkla mücadele eden ve uzun süredir tedavi gören Bardakçı Ali, yine Umuttepe KOÜ Tıp’ta yoğun bakıma kaldırılmıştı. Çevreden aldığımız bilgilere göre entübe edilen gerçek Kocaelispor taraftarı kardeşim Ali Okumuş için dua bekliyorum. Ben onu çok seviyorum. Rahmetli Ahmet Akay ağabeyin de en yakın arkadaşıydı. Kaçırdığı deplasman yok gibiydi. Dayan be Ali, sen gerçek bir İzmitli ve Kocaelisporlusun…