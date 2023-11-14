İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentin dört bir yanına hizmet götürüp vatandaşların taleplerini yerine getirmeye devam ediyor. Ekipler, ömrünü tamamlayan ağaçlar için önlem almaya devam ederken son olarak Yuvam Akarca Toplu Yönetiminin talebi üzerine Sefa Sirmen Caddesi Hekimoğlu Sokak’ta bulunan ve istinat duvarına yük bindirerek tehlike arz eden ağaçlara müdahale etti.
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İzmit Belediyesi halkın talebi üzerine tehlike arz eden ağaca müdahale etti
İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Yuvam Akarca Toplu Yönetiminin talebi üzerine Sefa Sirmen Caddesi’nde bulunan ve tehlike arz eden ağaç için önlemini aldı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.