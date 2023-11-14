- Gündem

İzmit Belediyesi halkın talebi üzerine tehlike arz eden ağaca müdahale etti

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Yuvam Akarca Toplu Yönetiminin talebi üzerine Sefa Sirmen Caddesi’nde bulunan ve tehlike arz eden ağaç için önlemini aldı

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
İzmit Belediyesi halkın talebi üzerine tehlike arz eden ağaca müdahale etti mask
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentin dört bir yanına hizmet götürüp vatandaşların taleplerini yerine getirmeye devam ediyor. Ekipler, ömrünü tamamlayan ağaçlar için önlem almaya devam ederken son olarak Yuvam Akarca Toplu Yönetiminin talebi üzerine Sefa Sirmen Caddesi Hekimoğlu Sokak’ta bulunan ve istinat duvarına yük bindirerek tehlike arz eden ağaçlara müdahale etti.
# İzmit belediyesi

- Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.834.956 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL