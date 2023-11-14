İzmit Belediyesi halkın talebi üzerine tehlike arz eden ağaca müdahale etti

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentin dört bir yanına hizmet götürüp vatandaşların taleplerini yerine getirmeye devam ediyor. Ekipler, ömrünü tamamlayan ağaçlar için önlem almaya devam ederken son olarak Yuvam Akarca Toplu Yönetiminin talebi üzerine Sefa Sirmen Caddesi Hekimoğlu Sokak’ta bulunan ve istinat duvarına yük bindirerek tehlike arz eden ağaçlara müdahale etti.