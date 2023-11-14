Atatürk'ün sevdiği şarkılar bu konserde söyledi

Kocaeli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı Şef Ayşen Cengiz yönetimindeki Türk Musıkisi Topluluğu, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde, Atamızın sevdiği şarkılardan oluşan muhteşem bir konsere imza attı. Konser akşamına İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, İl Müdür Yardımcısı Ayhan Zeren, İzmit Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nejat Sazak, Şube Müdürleri Hatice Doğancı, Hülya Özer’in de aralarında bulunduğu sanatseverler katıldı.

ÇİÇEK TAKDİM ETTİ

Sunuculuğunu Burcu Vatansever’in yaptığı konserde; Şef Ayşen Cengiz ve ekibi yaklaşık 20 eseri başarıyla seslendirdi. Coşku ve duygunun yoğun yaşandığı akşamda zaman zaman sanatseverlerde ellerinde Türk bayraklarıyla koroya eşlik etti. Konserin finalinde ise İl Müdürü Taşdelen, gecenin önemine ilişkin bir konuşma yaparak ayakta alkışlanan Şef Ayşen Cengiz ve ekibini tebrik edip çiçek takdiminde bulundu. Konsere gelen tüm sanatseverlere de ayrıca teşekkür etti.