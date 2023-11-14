DSP'DEN 38. YILDÖNÜMÜ MESAJI

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal'dan 38. Kuruluş Yıldönümü açıklaması:"Ne ezilen ne ezen, insanca hakça bir düzen" düsturuyla yola çıkmış bir devlet adamının, Bülent ECEVİT'in kuramsallaştırdığı düşüncenin vücut bulduğu Demokratik Sol Parti 14 Kasım 1985 tarihinde 38 yıl önce bugün Türk siyasetinde yer aldı ve bu süre zarfında sadece Türkiye'de değil dünya siyasetinde de belirleyici rol üstlendi. 2002 yılında karşılaştığı sivil darbe ile parlamentodan uzaklaştırılmış olsa da inançla verdiği emek mücadelesini örgütlerinin sarsılmaz iradesiyle kararlılıkla bugünlere kadar taşımış ve 2023 seçimlerinde bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil hakkını elde etmiştir.3 Aralık 2023 tarihinde toplayacağımız "İnanç, Emek, Mücadele ve İrade Kurultayı" sonrasında 31 Mart 2024 Yerel Seçimleriyle bu başarımızı daha da yükseğe taşımakta kararlıyız.Demokratik Sol Parti olarak Cumhuriyetimizin birinci asrını geride bıraktığımız yeni yüzyılımızda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda, kurucumuz ve demokratik solun kuramcısı Onursal Genel Başkanımız Bülent Ecevit'in ışığında emeğin hak mücadelesini şanla, şerefle sürdüreceğiz.38. yaşımız kutlu olsun!"