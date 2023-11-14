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İzmit Starbuckstaki skandal olayda 3 kişi serbest:Gülmüşler...

İzmit ilçesinde İsrail’i protesto eden grubun bir AVM'deki kahve dükkanları zincirinin şubesinde oturanların içeceğini alıp yere attığı görüntüler üzerine başlatılan soruşturmada 3 kişi emniyette ifade verdi. İfadelerinde mekanda kahve içenler gülünce olayın yaşandığını söyleyen şüpheliler, serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı
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İzmit Starbuckstaki skandal olayda 3 kişi serbest:Gülmüşler... mask
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İzmit'te 12 Kasım'da, Filistin bayraklarıyla ve sloganlarla İsrail'i protesto eden grup, daha sonra aynı ilçedeki Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'ndaki AVM'ye gitti. Buradaki bir kahve dükkanı zincirini protesto eden grup, daha sonra masalarda oturanlara tepki gösterdi. Gruptan bir kişi, vatandaşların oturduğu masaya gidip içecekleri toplayıp attı. Bu sırada masadaki içeceğini kucağına alan bir kişinin kahvesi de aynı kişi tarafından elinden alınıp yere fırlatıldı. Görüntüler, sosyal medyada da tepkilere neden oldu.

Savcılık, kahveleri yere döken kişiler hakkında, 'Mala zarar verme' ve 'Tehdit' suçlarından soruşturma başlattı. Bu kapsamda emniyette ifade veren U.K. (37), T.İ. ve Z.G., ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerin emniyet ifadesinde, protesto sırasında kahve içenlerin gülmesi sonucu olayın yaşandığını söylediği öğrenildi.

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- Asayiş

Muhabir  Demirören Haber Ajansı

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Yorumlar

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Adnan - Demek serbestler. Yani ben simdi starbucksin kapisina dikilip cikanlarin elindeki kahveleri alip yere doksem serbestim. Guzelmis.

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 14 Kasım 12:32

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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