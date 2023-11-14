DİSK yola çıktı, İzmit'e yürüyorlar!

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), "Gelirde Adalet, Vergide Adalet" talebiyle başlattıkları Ankara Yürüyüşü’ne devam ediyor. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile birlikte konfederasyon yöneticilerinin olduğu yürüyüş heyeti Gebze’den Ankara’ya uğurlandı.
GEBZE'DEN ÇIKTILAR YOLA
Gebze Kent Meydanı’nda işçilerin uğurladığı yürüyüş ekibi, “Gelirde adalet, vergide adalet” dedi. İşçiler, “Ankara Ankara duy sesimizi bu gelen işçinin ayak sesleri” sloganı attı.
İLK DURAK İZMİT
DİSK, aylardır sürdürdükleri "Gelirde Adalet, Vergide Adalet" talebi için Ankara'ya yürüyor. Yürüyüşün ilk durağı İzmit Merkez Bankası olacak. Sendika açıklamanın ardından Ankara'ya doğru devam edecekler.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.