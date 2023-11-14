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DİSK yola çıktı, İzmit'e yürüyorlar!

DİSK'in "Gelirde Adalet, Vergide Adalet" talebi için başlattığı yürüyüşte heyet Gebze'ye geldi. Yürüyüşün sıradaki durağı İzmit olacak

Cihat Polat
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DİSK yola çıktı, İzmit'e yürüyorlar! mask
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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), "Gelirde Adalet, Vergide Adalet" talebiyle başlattıkları Ankara Yürüyüşü’ne devam ediyor. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile birlikte konfederasyon yöneticilerinin olduğu yürüyüş heyeti Gebze’den Ankara’ya uğurlandı.

GEBZE'DEN ÇIKTILAR YOLA

Gebze Kent Meydanı’nda işçilerin uğurladığı yürüyüş ekibi, “Gelirde adalet, vergide adalet” dedi. İşçiler, “Ankara Ankara duy sesimizi bu gelen işçinin ayak sesleri” sloganı attı.

İLK DURAK İZMİT

DİSK, aylardır sürdürdükleri "Gelirde Adalet, Vergide Adalet" talebi için Ankara'ya yürüyor. Yürüyüşün ilk durağı İzmit Merkez Bankası olacak. Sendika açıklamanın ardından Ankara'ya doğru devam edecekler.
# DİSK, Merkez Bankası

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Muhabir  Cihat Polat

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