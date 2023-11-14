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Eski belediye başkanı Hikmet Tuncay’ın acı günü

Başiskele Karşıyaka eski belediye başkanı Hikmet Tuncay’ın ağabeyi Cevdet Tuncay, kalp krizi nedeniyle vefat etti.

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Eski belediye başkanı Hikmet Tuncay’ın acı günü mask
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Başiskele ilçesinde ikamet eden yurt dışından emekli, 5 çocuk babası Cevdet Tuncay(86),kalp krizi nedeniyle vefat etti. Fazilet Partisi Karşıyaka eski Belediye Başkanı Hikmet Tuncay’ın ağabeyi olan Cevdet Tuncay bugün öğle namazını müteakip Başiskele Barbaros Camiinde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi
# hikmet tuncay, Başiskele

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Muhabir  Cihat Polat

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