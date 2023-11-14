Başiskele ilçesinde ikamet eden yurt dışından emekli, 5 çocuk babası Cevdet Tuncay(86),kalp krizi nedeniyle vefat etti. Fazilet Partisi Karşıyaka eski Belediye Başkanı Hikmet Tuncay’ın ağabeyi olan Cevdet Tuncay bugün öğle namazını müteakip Başiskele Barbaros Camiinde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi
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Eski belediye başkanı Hikmet Tuncay’ın acı günü
Başiskele Karşıyaka eski belediye başkanı Hikmet Tuncay’ın ağabeyi Cevdet Tuncay, kalp krizi nedeniyle vefat etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.