Eski belediye başkanı Hikmet Tuncay’ın acı günü

Büyütmek için resme tıklayın

Başiskele ilçesinde ikamet eden yurt dışından emekli, 5 çocuk babası Cevdet Tuncay(86),kalp krizi nedeniyle vefat etti. Fazilet Partisi Karşıyaka eski Belediye Başkanı Hikmet Tuncay’ın ağabeyi olan Cevdet Tuncay bugün öğle namazını müteakip Başiskele Barbaros Camiinde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi