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Seka emeklisi Akif Çelik vefat etti

İzmit İmam Hatip Lisesi 1987 mezunlarından 3 çocuk babası Akif Çelik, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Cihat Polat
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Seka emeklisi Akif Çelik vefat etti mask

İzmit İmam Hatip Lisesi 1987 mezunlarından Seka emeklisi Akif Çelik(83) kanser nedeniyle tedavi gördüğü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi. Akın Çelik, İmran Çelik, Şahsine Arslan’ın babaları Akif Çelik bugün öğle namazını müteakip Kadıköy Mahallesi Yeşil Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Yolu Üzerinde bulunan Asri Mezarlıkta toprağa verilecek.
# Akif Çelik, İzmit İmam Hatip Lisesi, seka, eğitim

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Muhabir  Cihat Polat

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