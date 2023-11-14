İzmit İmam Hatip Lisesi 1987 mezunlarından Seka emeklisi Akif Çelik(83) kanser nedeniyle tedavi gördüğü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi. Akın Çelik, İmran Çelik, Şahsine Arslan’ın babaları Akif Çelik bugün öğle namazını müteakip Kadıköy Mahallesi Yeşil Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Yolu Üzerinde bulunan Asri Mezarlıkta toprağa verilecek.
- Asayiş
Seka emeklisi Akif Çelik vefat etti
İzmit İmam Hatip Lisesi 1987 mezunlarından 3 çocuk babası Akif Çelik, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.