Yağmur yağdı ama Yuvacık Barajı düşmeye devam ediyor

İSU Genel Müdürlüğü, barajlarda düşen su seviyesi sonrası vatandaşlara yeniden uyarıda bulunarak “Su kaynaklarımızı koruyalım, israftan kaçınalım ve suyumuzu bilinçli bir şekilde kullanalım” açıklaması yaptı. İSU’nun açıkladığı verilere göre Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 28’e gerilerken, Namazgah Barajı’nın doluluk oranı yüzde 59. Yuvacık Barajı’nda şu anda 14,270.000 metreküp su bulunuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.