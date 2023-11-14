Yağmur yağdı ama Yuvacık Barajı düşmeye devam ediyor

İSU Genel Müdürlüğü, barajlarda düşen su seviyesi sonrası vatandaşlara yeniden uyarıda bulunarak “Su kaynaklarımızı koruyalım, israftan kaçınalım ve suyumuzu bilinçli bir şekilde kullanalım” açıklaması yaptı. İSU’nun açıkladığı verilere göre Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 28’e gerilerken, Namazgah Barajı’nın doluluk oranı yüzde 59. Yuvacık Barajı’nda şu anda 14,270.000 metreküp su bulunuyor.