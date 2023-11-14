ŞİDDETLİ YAĞIŞLARDA İSU’DAN YOĞUN MESAİ

Kocaeli’de kent genelini etkisi altına alan şiddetli yağışta, vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ekipleri yağış öncesi teyakkuza geçti. Sabah saatlerinden itibaren yoğun yağış alan kentte, yapılan altyapı çalışmaları sayesinde büyük çapta olumsuzluk yaşanmadı. Belirli noktalarda meydana gelen lokal olaylara ise teyakkuz halindeki ekipler, anında müdahale ederek olumsuzlukları giderdi.

GECE BOYU YOĞUN MESAİ

Sabahın erken saatlerinde başlayıp etkisini gece boyu devam ettiren şiddetli yağışlarda İSU ekipleri 12 ilçede menfez, mazgal, dere ve yağmur suyu hatlarında temizlik çalışmaları yaptı. Şiddetli yağışlara rağmen ekipler, gece boyu olası bir olumsuzluk yaşanmaması adına yoğun mesai harcadı. Yağmur suyu hatlarının düzenli akışının sağlanması kapsamında hatlarda biriken malzemeler, mazgal ve menfezlerde biriken kuru ağaç dalları, yaprak ve çeşitli materyaller, temizlenerek tahliye hatları açıldı. Araç trafiğinin yoğun olduğu ana arterlerde ise trafik akışında bir engel oluşmaması adına gece saatlerinde kanal açma(kuka) araçlarıyla yağmur suyu hatlarında temizlik çalışmaları gerçekleştirilerek olası tıkanmaların önüne geçildi.

ACİL MÜDAHALE EKİPLERİ HAZIR TUTULUYOR

İSU Genel Müdürlüğü, Kocaeli genelinde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarının yanı sıra, aynı zamanda tespit ettikleri potansiyel riskli bölgelerde ek tedbirler alarak, su baskınlarına karşı acil müdahale ekiplerini hazır tutuyor.