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SEYMEN MAHALLESİ SANAYİCİ ve ESNAFINDAN SAMİMİ TOPLANTI

Başiskele İlçesi Seymen Mahallesi’nde hizmet veren sanayici ve esnaflar kahvaltıda bir araya gelerek tanışma ve sohbet edip birlik ve beraberlik örneği gösterdiler.

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SEYMEN MAHALLESİ SANAYİCİ ve ESNAFINDAN SAMİMİ TOPLANTI mask
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Bilgili Kültür Okulları Kurucusu Ali Aydemir; ilk toplantıya ev sahipliği yaptı. Toplantıda bir konuşma yapan Aydemir; “Geldiğiniz için teşekkür ederim. Komşuluk, kardeşlikten ötedir. Neşemizde ve kaygımızda birbirimize muhtacız, dinimizde de bu komşuluk çok övülmüştür. Komşu komşunun külüne muhtaçtır demiştir atalarımız. Komşular olarak birbirimize daha yakın olmalıyız, işyerlerimiz birbirimize emanettir. Onun için bu tür toplantılar çok önemlidir, neler yaptığımızı halen bilmiyoruz, birbirimize her konuda yardımcı olmalıyız. Bu gibi toplantıları her ay yapalım, gelmeyen esnaflarımıza haber vererek çemberi daha genişletelim” dedi.

Katılım gösteren sanayici ve esnaflar kendilerini tanıtıp, ne işle meşgul olduklarını anlattılar ve teşekkür ettiler. Seymen Mahallesi’nde iş yapan sanayici ve esnaflar; Bilgili Kültür Okulları kurucusu Ali Aydemir, Yeniköy Vatan Eczanesi sahibi Selçuk Arslan, KORSAN Ahşap Profil Mesut Sancaklı ve Mücahit Kil, ESKAR (Rimal Marketler) sahibi Vezir Kara, ABİŞ Metal Ali Abiş, Kozluca Beton Furkan Kozluca, Gedikli Otomotiv Nuri Gedikli, Sümerler Mobilya Ali Çoban, ARKOÇ Maden Makine Hüseyin MALKOÇ, Usta Eller Baklava Yusuf Kara, Başiskele Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferhat Solakoğlu, Öz Tel Ticaret Alper Öz, Adenyum Teknoloji Serkan Seyhan, PROSMH Makine Hasan ÇAKIR, Üst Grup İnşaat Abdullah Üstübi.

Katılan esnaflar konuşmalarında böyle bir birlikteliğe ihtiyacımız vardı. Bu toplantıyı her ay bir esnafımızın işyerinde yapalım, mahalli idarecileri de çağırıp isteklerimizi iletme fırsatı da bulmuş oluruz. Herkes komşularını davet edip daha geniş esnafımızla buluşalım dediler. Gelecek ay Rimal Marketler sahibi Vezir Kara ev sahipliğinde toplanma kararı aldılar. Ev sahipliği için Bilgili Kültür Okulları kurucusu Ali Aydemir’e teşekkür edip, hayırlı işler dileyerek muhabbetle ayrıldılar.

# Başiskele, davet

- Eğitim

Muhabir  Haber Merkezi

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