Başiskele’de Çöp Taksilerle Süratli Temizlik     

Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren çöp taksiler, vatandaşların daha temiz ve sağlıklı ortamda hayatlarını sürdürebilmeleri için gece gündüz demeden çalışarak çevre ve görüntü kirliliğine neden olan moloz, bahçe ve mobilya atıklarını anında topluyor. Başiskeleli vatandaşlardan gelen talepleri daha hızlı bir şekilde yerine getiren çöp taksi ekipleri, ilçenin dört bir yanında kesintisiz görev yapıyor. Çöp Taksi hizmeti ile daha hızlı ve pratik ayrıca daha tasarruflu bir şekilde temizlik işleri yerine getiriliyor. Çöp kamyonlarının ilçenin dar sokaklarında manevra yapamadığı yerlerde daha pratik işler çıkaran çöp taksiler, vatandaşlardan da büyük beğeni topluyor.

VATANDAŞLAR KOLAYLIKLA TALEPTE BULUNABİLİYORLAR

Vatandaşlar bölgelerindeki temizlik ile ilgili acil durumlarda Başiskele Belediyesi Hızlı İşler Çözüm Merkezi’nin 444 41 10 numarasını arayarak talebini hızla gerçekleştiyor ve “Çöp Taksi” hizmetinden faydalanabiliyorlar.