- Asayiş G:

Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı

Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı. Şüphelilerin suç gelirlerinin aklanması kapsamında yakalandığı öğrenildi. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı mask
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Sosyal medya fenomeni ve bir TV programındaki moda programıyla ünlenen Gül Nihal Candan (Çiçek) ve Alisya Bahar Candan gözaltına alındı.Şüphelilerin suç gelirlerinin aklanması kapsamında yakalandığı öğrenildi.Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülerken operasyon kapsamında Hacı İsrafil Sağlam'ın da yakalandığı belirtildi.

Kaynak: sözcü
# nihal candan, bahar candan

- Asayiş

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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