Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni ve bir TV programındaki moda programıyla ünlenen Gül Nihal Candan (Çiçek) ve Alisya Bahar Candan gözaltına alındı.Şüphelilerin suç gelirlerinin aklanması kapsamında yakalandığı öğrenildi.Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülerken operasyon kapsamında Hacı İsrafil Sağlam'ın da yakalandığı belirtildi.

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